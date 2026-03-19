Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Хоккеист Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ с учетом плей-офф, пишет ТАСС.

Это произошло во время игры «Вашингтона» с «Оттавой». Овечкин забил на 29-й минуте матча. Шайба стала для него также 25-й в текущем чемпионате. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «Вашингтона». 

В списке хоккеистов с самым большим количеством заброшенных шайб с учетом плей-офф спортсмен занимает второе место, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016). В регулярных чемпионатах НХЛ для Александра Овечкина это 922-я шайба, он рекордсмен лиги по этому показателю. 

Недавно Александру Овечкину выбили еще один зуб. Это случилось во время матча «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхокс» регулярного чемпионата НХЛ.

