Создатели «Белого лотоса» рассказали о 18 актерах, которые появятся в четвертом сезоне

Создатели сериала «Белый лотос» подтвердили имена 18 актеров, которые появятся в четвертом сезоне шоу. Среди них — Хлоя Беннет («Агенты Щ.И.Т.»), Хелена Бонем-Картер («Гарри Поттер») и Сандра Бернхард («Розанна»), сообщил Entertainment Weekly.
Действие будущих эпизодов развернется во Франции. В них можно будет увидеть Венсана Касселя («Необратимость»), Стива Кугана («Ночь в музее»), Макса Гринфилда («Новенькая»), Александра Людвига («Викинги») и Криса Мессину («Газлит»).
Также в съемках новых серий поучаствуют Кумэйл Нанджани («Убийства в одном здании»), Джарред Пол («Сайнфелд»), Ари Грейнер («Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов») и Чарли Холл («Монстр: История Эда Гейна»). Работа над продолжением сериала запланирована на лето.
В актерский состав четвертого сезона войдут, помимо прочих, Калеб Джонте Эдвардс («Черный снег»), Корнтен Фила («Быть 17-летним»), Марисса Лонг, Эй Джей Мичалка («Голдберги»), Надя Терешкевич («Розали») и Дилан Эннис.
Ожидается, что одним из ключевых мест действия «Белого лотоса» станет пятизвездочный отель Château de La Messardière, расположенный в Сен-Тропе на Лазурном Берегу. Он принадлежит медиамагнату Стефану Курби.
Отель представляет собой замок XIX века, окруженный парком площадью 13 гектаров. Стоимость номеров здесь составляет от 3000 до 8000 долларов за ночь, а гостям доступны спа-центр, частный пляж, рестораны и даже трансфер на Rolls-Royce.
Как и в предыдущих сезонах, действие не будет ограничено одним отелем. Сюжет развернется на всем побережье Французской Ривьеры, включая съемки в Париже. По неподтвержденным данным, часть событий может быть связана с Каннским кинофестивалем.
Новый сезон расскажет историю одной недели из жизни постояльцев и сотрудников сети отелей White Lotus, совмещая черную комедию, детектив и острую социальную сатиру. Детали сюжета держатся в секрете. Сценаристом и режиссером выступит Майк Уайт.