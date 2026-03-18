Расселл Кроу тренирует Дэниела МакФерсона в трейлере фильма «Бой со зверем»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Бой со зверем», в котором снялись Дэниел МакФерсон («Основание»), Люк Хемсворт («Мир Дикого Запада») и Расселл Кроу («Гладиатор»). Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 10 апреля.
Она расскажет о некогда грозном чемпионе ММА, который много лет провел вдали от спорта, пытаясь построить более спокойную жизнь. Но однажды его младший брат оказывается в опасности.
Это возвращает бывшего чемпиона к самым суровым реалиям боев. Воссоединившись с тренером, который когда‑то сделал его легендой, герой решается на поединок против самого сильного действующего спортсмена.
Сценарий к фильму написали Дэвид Фриджерио и Кроу. В актерский состав картины вошли Брен Фостер, Эми Шарк, Можеан Ария и Келли Гейл.
Ранее в сети появился трейлер фильма «Нюрнберг» с Расселлом Кроу. Картина должна была выйти в российский кинопрокат в марте, но не получила прокатное удостоверение.