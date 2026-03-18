В Великобритании художник представил выставку скульптур, помещающихся в угольное ушко

Зендая надела на премьеру фильма «Вот это драма!» платье, которое носила на «Оскаре» в 2015 году
Джейн Фонда сыграет главную роль в экранизации «Корреспондента»
Вэла Килмера «воскресят» с помощью ИИ для фильма «Глубоко, как могила»
Православная Пасха в 2026 году: какого числа, как отмечать, традиции праздника
В Москве загорелся ресторан «Страна, которой нет»
В британском городе установили так много мемориальных скамеек, что их запретили
Мадонна снимется в сериале «Киностудия». Это будет ее первая роль за 24 года
Визит к косметологу обходится россиянкам в среднем в 8197 рублей
Россиянам в 2026 году на 90% реже стали выдавать многократные шенгенские визы
Появился тизер нового фантастического сериала «Радар»
В Сургуте пройдет чемпионат по поеданию хинкали на скорость
В России женщин, которые не планируют рожать, хотят направлять к психологу
Появился дебютный трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день».
Басту в байопике о рэпере сыграет Слава Копейкин
В Москве вырос спрос на стационарные телефоны
За сутки Telegram заблокировал 100 тыс. групп и каналов
На майских праздниках в российских кинотеатрах не будут показывать зарубежные фильмы
Оливия Дин, Charli XCX и Lorde станут хедлайнерами фестиваля Lollapalooza 2026
Аналитики зафиксировали рост интереса к книгам — первоисточникам лауреатов «Оскара» после премии
Джон Гальяно будет разрабатывать коллекции для Zara
В Москву вернулись жаворонки и чибисы
Роберт Паттинсон рассказал о своем герое в «Дюне» — антагонисте Скайтейле
Ученые нашли в Тихом океане 38 новых видов живых существ
Киану Ривз извиняется перед Мартином Скорсезе в трейлере «Последствий» Джоны Хилла
Вышел новый трейлер сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
Сарик Андреасян снимет фильм о фигуристе Романе Костомарове
Спецвыпуск «Ханны Монтаны» получит трейлер. В нем Майли Сайрус обнимает маму и отца
В Центре «Зотов» запустили танцевальную лабораторию для детей с двигательными нарушениями

В Великобритании художник представил выставку скульптур, помещающихся в угольное ушко

Фото: willard_wiggan

В Великобритании художник Уиллард Уиган представил выставку скульптур, помещающихся в угольное ушло. Об этом рассказал Би-би-си.

Автор создал 20 миниатюрных работ, расписанных с помощью его ресницы. Самая крошечная скульптура изображает Шекспира — она столь мала, что помещается внутри волоса. Для ее росписи велика оказалась даже ресница, и Уиган использовал пылинку.

Другая работа запечатлела персонажа Томми Шелби из сериала «Острые козырьки» верхом на лошади. «Мне нравится, как одеваются „Острые козырьки“, и вся загадочность этого», — поделился художник.

© willard_wiggan

Уиллард открыл выставку микроскульптур в центре Cornbow в Хейлсоуэне. Экспозиция создана, чтобы собрать деньги на благотворительность. Вся выручка от проекта будет перечислена приюту для собак.

Работы Уигана можно увидеть только под микроскопом. Чтобы создать их, скульптору пришлось в совершенстве овладеть контролем над собственным телом.

© willard_wiggan

«Я тренировал свою нервную систему. Я могу работать между ударами сердца. У меня есть 1,5 секунды, чтобы двигаться между ударами. Я могу замедлить сердцебиение. Как только мой пульс останавливается, я леплю», — рассказал артист.

Мастер поделился, что открыл в себе талант к созданию крошечных произвдеений благодаря трудностям с обучением в более раннем возрасте. По словам Уигана, ему с трудом давались чтение и письмо.

«Ваше тело пытается компенсировать это, создавая что‑то новое, и именно это случилось со мной. Я начал просто творить. У меня хорошо получалось работать руками. Я мог посмотреть на человека секунду, а потом уйти и вырезать его лицо на зубочистке», — вспомнил Уиллард.

Сегодня художнику — 68 лет. В возрасте 50 лет он узнал, что у него — аутизм. А в 2007 году Уиган получил орден Британской империи за заслуги перед искусством.

