Вэла Килмера «воскресят» с помощью ИИ для фильма «Глубоко, как могила»

Американского актера Вэла Килмера, известного по фильмам «Лучший стрелок» и «Пало-Альто», «воскресят» с помощью искусственного интеллекта для создания фильма «Глубоко, как могила» («As Deep As the Grave»). Об этом сообщилVariety.
Килмер «сыграет» главную роль в драме. Актер в действительности собирался участвовать в проекте, но не успел. Он скончался в апреле 2025 года от пневмонии.
Еще в 2014 году Килмер столкнулся с раком гортани. Артист сумел победить болезнь, но потерял голос. В 2021 году голос Вэла воссоздали с помощью ИИ, после чего артист решил попробовать вернуться в профессию.
Килмер должен был сыграть отца Финтана, индейского спиритуалиста и католического священника. Режиссер и сценарист Коэрте Вурхис рассказывал, что роль создали специально для актера.
Килмер утверждал, что у него есть индейские корни. Предки актера, по его словам, были из племени чероки. На протяжении всей жизни Вэл защищал права коренных американцев.
После смерти актера его наследники посчитали возможным продолжить проект без его непосредственного участия. Сын и дочь артиста дали разрешение на создание ИИ-копии Килмера.
«Его семья постоянно говорила, насколько важным они считают этот фильм и что Вэл очень хотел принять в нем участие. Он действительно считал эту историю важной и хотел, чтобы его имя было указано… Несмотря на то, что некоторые могут назвать это спорным, именно этого хотел Вэл», — подчеркнул Вурхис.
Фильм «Глубоко, как могила» будет основан на реальной истории археологов Энн и Эрла Моррис, которые в 1920-х годах работали с народом навахо. Они стремились узнать о древнейшей цивилизации Северной Америки — древних пуэбло.
Изначально картину хотели назвать «Каньон мертвых», но позднее переименовали. Работа над проектом ведется с 2023 года. Роли в ленте исполнят Том Фелтон («Гарри Поттер»), Эбигейл Лоури, Уэс Стади, Эбигейл Бреслин и Джейкоб Форчун-Ллойд.