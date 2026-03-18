В Москве загорелся ресторан «Страна, которой нет», который принадлежит ресторатору Аркадию Новикову. Об этом сообщил ТАСС.
По словам специалистов экстренных служб, возгорание произошло в вентиляции заведения. В настоящее время в районе отеля Four Seasons на Охотном Ряду, где находится ресторан, заметно задымление.
В чем причина пожара, пока неясно. Телеграм-канал Baza утверждает, что в вентиляции загорелись жировые отложения.
По сообщению «Осторожно, новости», огонь ликвидировали еще до приезда пожарных. Пострадавших нет, однако посетителям ресторана пришлось эвакуироваться с места происшествия.