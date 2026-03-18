В британском городе установили так много мемориальных скамеек, что их запретили

Власти британского города Хартлпул запретили местным жителям устанавливать мемориальные скамейки. Их в городе оказалось слишком много, сообщил The Guardian.
Горожане заполонили скамейками некоторые места в Хартлпуле настолько, что там едва можно пройти. В районе Хедленд установлены 115 скамеек, на набережной Ситон — 112, в парке Уорда Джексона — 48.
Жители сами начали жаловаться на тесноту ряда городских пространств. Они отмечали, что скамейки мешают проезду детских колясок и инвалидных кресел, а в каких‑то местах — и движению обычных пешеходов.
Городской совет приостановил прием заявок на новые мемориальные скамейки. Кроме того, он начал помечать запущенные и сломанные скамейки. Их владельцы должны провести ремонт, в противном случае скамейки демонтируют.
Власти пообещали, что некоторое время будут хранить памятные скамейки и таблички с них. Если владельцы имущества не объявятся, их утилизируют.
В городе также задумались о возможности создания коллективных мемориалов — например, скамеек с несколькими табличками и стальных «деревьев памяти», на листьях которых можно будет выгравировать имена.