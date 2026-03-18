Мадонна снимется в сериале «Киностудия». Это будет ее первая роль за 24 года

Мадонна активно снималась в 80-х,90-х и 00-х. Самой громкой ее ролью стала Эвита Перрон в фильме «Эвита» Алана Паркера. Лента вышла в 1996 году. в 2002 году Мадонну также можно было увидеть в ленте «Унесенные». Кроме того, она сыграла в картине «Умри, но не сейчас» того же года.