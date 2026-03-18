Россиянам в 2026 году на 90% реже стали выдавать многократные шенгенские визы

Вместо многократных виз российским туристам в 50–60% случаев выдают двукратные визы — прежде всего, для круизов. Например, так поступают консульства Италии, Франции, Испании и Греции. Франция, Италия и Венгрия могут дать двукратную визу с длинным коридором для въезда тем заявителям, у которых есть хорошая визовая история и частые поездки в эти страны, отмечают эксперты компании Paks. Российским туристам, планирующим поездки в Европу, стоит ориентироваться преимущественно на однократные визы под сроки поездки, сообщают туроператоры.



В ноябре 2025 года Еврокомиссия запретила выдавать новые многоразовые визы в России. «Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз», — говорилось в заявлении ЕК.