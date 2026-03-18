В Сургуте пройдет чемпионат по поеданию хинкали на скорость

В Сургуте состоится конкурс по скоростному поеданию хинкали, говорится в соцсетях местного ресторана «Хурма». Чемпионат пройдет в три этапа, в котором примут участие по 10 человек в возрасте от 18 лет.
Каждый участник должен будет съесть по 10 хинкали. Кто съест быстрее, тот пройдет в финал. Победитель получит 30 тыс. рублей. Первый этап состоится уже 23 марта.
Подобные соревнования проходят и в Москве. Например, в 2022 году победителем стал житель Великого Новгорода Андрей Тюрин, которому удалось съесть 25 хинкали за 1,5 минуты.
