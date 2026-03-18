Появился дебютный трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день».

Зендая надела на премьеру фильма «Вот это драма!» платье, которое носила на «Оскаре» в 2015 году
В Сургуте пройдет чемпионат по поеданию хинкали на скорость
В России женщин, которые не планируют рожать, хотят направлять к психологу
Басту в байопике о рэпере сыграет Слава Копейкин
В Москве вырос спрос на стационарные телефоны
За сутки Telegram заблокировал 100 тыс. групп и каналов
На майских праздниках в российских кинотеатрах не будут показывать зарубежные фильмы
Оливия Дин, Charli XCX и Lorde станут хедлайнерами фестиваля Lollapalooza 2026
Аналитики зафиксировали рост интереса к книгам — первоисточникам лауреатов «Оскара» после премии
Джон Гальяно будет разрабатывать коллекции для Zara
В Москву вернулись жаворонки и чибисы
Роберт Паттинсон рассказал о своем герое в «Дюне» — антагонисте Скайтейле
Ученые нашли в Тихом океане 38 новых видов живых существ
Киану Ривз извиняется перед Мартином Скорсезе в трейлере «Последствий» Джоны Хилла
Вышел новый трейлер сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
Сарик Андреасян снимет фильм о фигуристе Романе Костомарове
Спецвыпуск «Ханны Монтаны» получит трейлер. В нем Майли Сайрус обнимает маму и отца
В Центре «Зотов» запустили танцевальную лабораторию для детей с двигательными нарушениями
Фанаты обнаружили, что Neon Oni — ИИ-группа. После этого коллектив нанял реальных музыкантов
Вышел трейлер «Дюны-3»
В Госдуму внесли законопроект о запрете СМИ писать обвинительную информацию до решения суда
В поездах московского метро теперь звучат новые «вежливые» объявления
Видео с 78-летним курьером растрогало соцсети. Мужчине собрали на пенсию 1 млн долларов
«Правила жизни» объявляют о старте проекта «Современники-2026»
«Перекресток» начал продавать уходовую косметику Vivienne Sabó
LEGO выпустит набор «Ракета Тинтина на Луну» для фанатов комиксов
В российских кинотеатрах покажут «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы в 4К-реставрации
Пожилой японец отбился от медведя трекинговыми палками

Появился дебютный трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день».

Премьера состоится 31 июля 2026 года. Четвертая часть продолжит события «Нет пути домой», которая выходила пять лет назад. В ней Питер Паркер (Том Холланд) попросил Доктора Стрэнджа заставить мир забыть, что он Человек-паук. Это приводит к открытию мультивселенной и проникновению в мир Паркера суперзлодеев из альтернативных реальностей.

К ролям вернулись Зендая и Джейкоб Баталон. Cреди новых актеров — Сэди Синк, Джон Бернтал в роли Карателя и Майкл Мэндо в роли Скорпиона.

 

Видео: Marvel

Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон. Съемки начались в августе 2025 года.

