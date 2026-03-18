На майских праздниках в российских кинотеатрах не будут показывать зарубежные фильмы

Данная инициатива будет проводиться кинотеатрами уже третий год подряд. При этом на новогодних праздниках в России также не показывали зарубежные фильмы. В топе оказались детские сказки: «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино». Первый к концу февраля собрал 6 млрд рублей, а «Простоквашино» и «Буратино» — 2,431 и 2,397 млрд рублей.