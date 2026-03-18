Фото: Warner Bros.

После церемонии «Оскар» в России вырос интерес к литературным первоисточникам фильмов, оказавшихся в центре гонки. Об этом «Афише Daily» сообщили в книжном сервисе «Кион Строки».

Аналитики выяснили, что самую выраженную динамику показала «Винляндия» Томаса Пинчона, которая легла в основу «Битвы за битвой». Спрос на книгу вырос на 78% год к году. «Франкенштейн» Мэри Шелли прибавил 72%, а «Сны поездов» Дениса Джонсона — 41%.

Чаще всего к этим книгам обращаются женщины 34–44 лет; на втором месте — женщины 25–34 лет. У каждого тайтла сформировался и свой паттерн чтения: «Франкенштейна» чаще открывают по средам с 10:00 до 14:00, «Винляндию» — по вторникам с 10.00 до 14.00, а «Сны поездов» — по пятницам с 12.00 до 16.00.

Рост интереса к экранизированным книгам развивается в более широком тренде: потребление современной литературы на «Кион Строках» увеличилось на 57% год к году. В топ-5 книг жанра по итогам 2025 года вошли «Тоннель», «Атлант расправил плечи», «Вторая жизнь Уве», «Завет воды» и «Скрытая бухта».

«Оскаровский сезон усиливает интерес аудитории не только к самим фильмам, но и к их литературным основам. Пользователи возвращаются к книгам, чтобы глубже погрузиться в историю, сравнить экранную интерпретацию с авторским текстом и заново открыть для себя произведения, оказавшиеся в центре мирового культурного разговора», — отметили в сервисе.

Церемония «Оскар» прошла в США 15 марта. О лауреатах можно прочитать здесь, а о самых ярких моментах премии — тут.

