Джон Гальяно будет разрабатывать коллекции для Zara

Вышел трейлер «Дюны-3»
Аналитики зафиксировали рост интереса к книгам — первоисточникам лауреатов «Оскара» после премии
В Москву вернулись жаворонки и чибисы
Роберт Паттинсон рассказал о своем герое в «Дюне» — антагонисте Скайтейле
Ученые нашли в Тихом океане 38 новых видов живых существ
Киану Ривз извиняется перед Мартином Скорсезе в трейлере «Последствий» Джоны Хилла
Вышел новый трейлер сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
Сарик Андреасян снимет фильм о фигуристе Романе Костомарове
Спецвыпуск «Ханны Монтаны» получит трейлер. В нем Майли Сайрус обнимает маму и отца
В Центре «Зотов» запустили танцевальную лабораторию для детей с двигательными нарушениями
Фанаты обнаружили, что Neon Oni — ИИ-группа. После этого коллектив нанял реальных музыкантов
В Госдуму внесли законопроект о запрете СМИ писать обвинительную информацию до решения суда
В поездах московского метро теперь звучат новые «вежливые» объявления
Видео с 78-летним курьером растрогало соцсети. Мужчине собрали на пенсию 1 млн долларов
«Правила жизни» объявляют о старте проекта «Современники-2026»
«Перекресток» начал продавать уходовую косметику Vivienne Sabó
LEGO выпустит набор «Ракета Тинтина на Луну» для фанатов комиксов
В российских кинотеатрах покажут «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы в 4К-реставрации
Пожилой японец отбился от медведя трекинговыми палками
Сеть магазинов одежды Modis подала заявление о банкротстве
Ill Niño выступят в России с новым вокалистом
В Ярославле суд оштрафовал родителей школьника, который сгенерировал ИИ-видео с учителем
Стартовали съемки второго сезона «Гипнозиса» с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро
Опрос: большинство женщин назвали жалобы мужчин на жизнь ред-флагом на первом свидании
Шоураннер «Симпсонов» намекнул на возвращение культовой игры Hit  &  Run
Умер актер Мэтт Кларк, снявшийся в «Назад в будущее» и множестве вестернов
Apple представила AirPods Max второго поколения
«Афиша Daily» и «Каро/Арт» запускают киноклуб. Первым покажут фильм «Вампиры-зомби… из космоса!»

Джон Гальяно будет разрабатывать коллекции для Zara

Фото: Tristan Fewings/BFC/Getty Images

Джон Гальяно стал приглашенным дизайнером Zara, пишет издание Business of Fashion.

Сотрудничество продлится два года. Первая коллекция появится в сентябре.

Гальяно будет работать с архивными коллекциями Zara, чтобы выпустить одежду бренда в новой интерпретации с использованием новых материалов. В компании этот процесс назвали «переизданием».

В последние годы Zara пришлось столкнуться с ростом популярности торговых марок Shein и Temu, которые привлекают все больше молодых покупателей, ориентирующихся на бюджетный сегмент, пишет Business of Fashion. В ответ Zara усовершенствовала повысила цены, представила больше модных и качественных товаров и инвестировала в создание магазинов премиум-класса, чтобы привлечь покупателей, которым нужно что-то среднее между масс-маркетом и роскошью.

Джон Гальяно выступал главным дизайнером бренда Givenchy в 1995–1996 годах и Christian Dior в 1996–2011 годах. В 2011 году он был уволен из Dior за пьяный дебош в парижском кафе, во время которого он позволил себе антисемитские высказывания, а также признался в любви к Гитлеру. В декабре 2024 года Джон Гальяно покинул пост креативного директора Maison Margiela спустя почти 10 лет работы. Тогда он сказал, что «каждый день стремится быть лучшей версией» самого себя и поблагодарил Мартина Маржела за второй шанс в профессии.



 

