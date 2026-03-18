В Москву вернулись жаворонки и чибисы

По его словам, после появления проталин на полях москвичи смогут услышать пение жаворонков. «В Подмосковье, скорее всего, пение жаворонков начнется уже ближе к концу марта, к началу апреля, журчащие пения можно будет услышать над полями. Чибисы где-то молчаливо держатся, кормятся и тоже скоро начнут уже летать и кричать над полями», — добавил ученый. Ранее Квартальнов говорил, что в Москву прилетели скворцы, их пение уже можно услышать в столице.