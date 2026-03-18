Роберт Паттинсон во время презентации трейлера третьей «Дюны» поделился мыслями о своем персонаже — антагонисте Скайтейле. «В книге он необычный герой. Вы не можете точно сказать, на чьей он стороне, но именно это и делает его довольно интересным», — рассказал актер.
По книге Скайтейл — ключевой персонаж во вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта, тлейлаксианский Мастер и высококвалифицированный лицедел, способный менять внешность. Герой впервые появляется в «Мессии Дюны» как участник заговора против Пола Атрейдеса, он также фигурирует в книгах «Еретики Дюны» и «Капитул Дюны», представляя таинственную секту генетиков Бене Тлейлакс.
17 марта Warner Bros. представила трейлер третьей части «Дюны». В главных ролях снялись Тимоте Шаламе, Зендая, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью и Роберт Паттинсон. Релиз картины запланирован на 18 декабря.
Роман «Мессия Дюны» вышел в 1969 году. В нем рассказывается, как Дункана Айдахо клонируют и возвращают к жизни в виде искусственно созданного человека по имени Хейт, который достается Полу в качестве подарка. Клону поручили убить Пола. Однако покушение на императора возвращает ему память Дункана.
Режиссером экранизации выступил Дени Вильнев. Он ранее говорил, что новая картина закончит арку Пола Атрейдеса, а также завершит участие Вильнева во вселенной «Дюны», несмотря на то что Герберт написал еще четыре сиквела после «Мессии Дюны».