Ученые нашли в Тихом океане 38 новых видов живых существ

Ситие, представляющая собой серию затопленных вулканических вершин, находится к юго-востоку от Токио и в 500–700 км от берега, в северо-западной части Тихого океана. Многие из этих отдаленных подводных гор не изучались. Исследователи на борту судна Shinkai 6500 провели биологические погружения в этом регионе и обнаружили богатые экосистемы, включая новые коралловые сады и участки морского дна, покрытые губками.



Во время погружения стало известно, что большая стеклянная губка, найденная на подводной горе Ситие, играет важную биологическую роль для некоторых многощетинковых червей. В этом исследовании официально описаны и названы два новых вида многощетинковых червей — Dalhousiella yabukii и Leocratides watanabeae, — которые, как было установлено, живут в симбиозе внутри одной и той же стеклянной губки.