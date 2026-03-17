Киану Ривз извиняется перед Мартином Скорсезе в трейлере «Последствий» Джоны Хилла

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер сериала «Outcome» («Последствия») с Киану Ривзом в главной роли. Проект снял актер и режиссер Джона Хилл, поставивший ранее ленту «Середина 90-х».
Новая режиссерская работа Хила выйдет 10 апреля. Это будет черная комедия об актере Рифе Хоуке, который провел пять лет вдали от Голливуда, борясь с зависимостью от наркотиков. Когда жизнь артиста, казалось бы, начинает налаживаться, он сталкивается с шантажом.
Неизвестный недоброжелатель грозит опубликовать некое видео с участием Рифа. Оно, несомненно, разрушит его имидж и положит конец его карьере. Лучшие друзья и адвокат советуют герою срочно вспомнить всех, кто обижен на него и может желать ему зла — и наладить отношения с ними.
После этого Хоук, как отмечает синопсис, «отправляется в путешествие самопознания, чтобы загладить свою вину перед всеми». В трейлере он пытается извиниться перед бывшим менеджером, личным тренером и даже перед Мартином Скорсезе.
В актерский состав шоу помимо Ривза и Скорсезе вошли Кэмерон Диас, Джона Хилл, Мэтт Бомер, Лаверна Кокс, Сьюзан Лучи, Дэвид Спейд, Ацуко Окацука, Кайя Гербер, Рой Вуд-младший, Айви Волк и другие артисты.
Сценарий «Последствий» написали Хилл и Эзра Вудс. Сериал создала компания Apple Studios. Его продюсерами стали Мэтт Дайнс, Элисон Гудвин и Хилл. Адам Меримс выступил исполнительным продюсером.