Сарик Андреасян снимет фильм о фигуристе Романе Костомарове

Фото: romankostomarovkrs

Российский режиссер Сарик Андреасян, известный по фильмам «Простоквашино» и «Онегин», снимет игровую картину о фигуристе Романе Костомарове. Об этом Андреасян рассказал в своем телеграм-канале.

Байопик об олимпийском чемпионе поставят при участии самого Костомарова. По словам Андреасяна, «это добавляет проекту глубины и настоящей правды». Каким будет сюжет фильма, кинематографист не уточнил.

«История Романа — это не просто путь чемпиона, а мощная человеческая драма о падении, борьбе и возвращении к жизни. Наша задача — рассказать эту историю честно и бережно, без прикрас, сохранив ее силу и подлинность», — подчеркнул Сарик.

Режиссер добавил, что хочет снять кино «не только о спорте, а о силе духа, любви и способности идти дальше, даже когда кажется, что это невозможно». Сам Костомаров заявил, что фильм будет «про нашу любовь с Оксаной, про детей, про больницу и второе рождение».

«Здесь есть сцена, которая всегда будет для меня особенной, — первый выход на лед после трагедии. Наш фильм про то, как встать и идти дальше, что бы ни случилось. Если после титров люди почувствуют, что сдаваться никогда нельзя, мы все сделали правильно», — отметил Роман.

Главную роль в будущем фильме исполнит Кирилл Зайцев («Движение вверх», «Союз спасения»). Анна Снаткина («Пушкин. Последняя дуэль», «Фишер») сыграет супругу Романа — фигуристку Оксану Домнину. Съемки картины уже стартовали в Сочи.

Ранее историю Романа Костомарова рассказали в документальном фильме «Роман Костомаров: Рожденный дважды». Фильм купила для показа на своем стриминговом сервисе компания Amazon.

Роман Костомаров — олимпийский чемпион и двукратный чемпион в танцах на льду, выступавший в паре с Татьяной Навкой. Дуэт завершил спортивную карьеру после победной Олимпиады 2006 года. После этого Роман выступал в ледовых шоу и регулярно участвовал в телешоу «Ледниковый период».

В 2023 году спортсмен заболел пневмонией, после чего у него начались проблемы с кровообращением. Врачам пришлось ампутировать фигуристу обе ноги ниже колена, а также кисти обеих рук. Но он смог не только вернуться к полноценной жизни, но и вновь выйти на лед.

