LEGO выпустит набор «Ракета Тинтина на Луну» для фанатов комиксов

Компания LEGO анонсировала новый набор в рамках линейки Ideas. Им стал «Ракета Тинтина на Луну».

Это детализированная модель космического корабля из классического комикса бельгийского художника Эрже. Набор, состоящий из 1283 деталей, предназначен для взрослых поклонников (18+).

Он воспроизводит знаменитую красно-белую клетчатую ракету, на которой Тинтин и его пес Снежок отправились на Луну. Помимо самой модели, в комплект входят мини-фигурки самого репортера и его верного спутника.

Конструктор ориентирован в первую очередь на коллекционирование. Продажи стартуют 1 апреля в официальном магазине LEGO.

