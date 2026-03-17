В Ярославле суд оштрафовал родителей школьника, который сгенерировал ИИ-видео с учителем

Афиша Daily
Фото: tingeyinjurylawfirm/Unsplash

В Ярославле суд обязал родителей семиклассника выплатить компенсацию за опубликованное видео с учителем, созданное с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Школьник снял на видео учительницу математики одной из школ на рабочем месте без ее ведома. Затем с помощью искусственного интеллекта мальчик сгенерировал видеоролик, на котором педагог превратилась в мужчину с обнаженным торсом. Ролик ребенок опубликовал в чате класса в мессенджере.

Учитель обратилась в суд с иском к родителям мальчика. Женщина отметила, что видео сформировало негативное общественное мнение о ней как о человеке и педагоге и опорочило ее честь и достоинство. Истица добавила, что после произошедшего не хотела идти в класс, чувствовала на себе «косые взгляды» детей. Кроме того, случившееся подорвало ее авторитет.

Родители ученика с обвинениями были не согласны. Они заявили, что их сын просто снял на телефон трендовое видео, но сам сюжет ролика не придумывал. Ответчики подчеркнули, что, по их мнению, видео не порочит честь и достоинство учителя, а та просто недолюбливает их ребенка.

Суд же согласился, что ролик действительно нанес ущерб чести, достоинству и деловой репутации учителя. Теперь каждый из родителей должен будет заплатить ей по 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Расскажите друзьям