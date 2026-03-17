Опрос: большинство женщин назвали жалобы мужчин на жизнь ред-флагом на первом свидании

Большинство женщин в России (63%) на первом свидании больше всего раздражают постоянные жалобы мужчины на жизнь. Их собеседники же считают тревожным сигналом, если девушка говорит, что мужчина должен полностью ее обеспечивать или брать на себя все расходы. Об этом говорят результаты исследования дейтинг-сервиса Mamba, которые есть у «Афиши Daily».
Около трети респондентов признались, что иногда продумывают темы для разговора перед свиданием заранее: они не составляют полноценный список, но держат в голове несколько вещей, которые хотели бы обсудить. Системно подходят к этому только 11% мужчин и 10% женщин. Они приходят на встречу с заранее подготовленными вопросами, которые помогают быстрее понять взгляды и ценности человека.
Разговор на свидании обычно начинается с простых тем. О хобби и интересах спрашивают 24% мужчин и 29% женщин, почти столько же обсуждают планы на будущее: карьеру, жилье и мечты (23% мужчин и 29% женщин). Довольно быстро разговор может перейти и к более серьезным вещам, к примеру, о семейных ценностях и отношении к детям спрашивают 21% мужчин и 26% женщин.
Интересно: большинство пользователей чувствуют, что на первом свидании их в какой-то степени проверяют — так считают 64% мужчин и 50% женщин, — и многие воспринимают это как нормальную часть знакомства. При этом мужчины чаще уверены, что инициаторами такой проверки выступают женщины (49%), тогда как женщины чаще считают, что оценивают друг друга оба партнера (56%).
Некоторые темы люди считают слишком личными для первого свидания. Чаще всего это касается денег: обсуждать доходы не готовы 59% мужчин и 70% женщин. Похожая ситуация и с прошлым опытом отношений: о количестве бывших партнеров или подробностях расставаний предпочли бы не говорить 45% мужчин и 65% женщин.
Другие темы вызывают меньше дискомфорта. Например, вопросы о планах на брак и рождение детей считают неуместными 29% мужчин и 17% женщин, а о здоровье предпочитают не говорить 12% мужчин и 14% женщин.
Самым важным показателем первого свидания остается атмосфера общения: для 56% мужчин и 53% женщин решающим фактором становится то, насколько легко и комфортно складывается разговор. Женщины чаще обращают внимание на совпадение жизненных ценностей — это важно для половины респонденток, тогда как среди мужчин так считает 41%. Среди личных качеств чаще всего называют искренность и честность (34% мужчин и 22% женщин), а также воспитание и уважительное отношение (30% мужчин и 35% женщин).
Есть и менее очевидные критерии. Например, финансовую ответственность и амбиции партнера оценивают 19% женщин, тогда как среди мужчин на это обращают внимание около 5%. Еще 6% мужчин отмечают, что для них важна самостоятельность девушки.
Опрошенные рассказали, что им не нравятся разговоры о бывших с обвинениями (35% мужчин и 51% женщин), ситуации, когда человек говорит только о себе и не задает вопросов (20 и 32%), а еще чрезмерный допрос на свидании (26% мужчин и 23% женщин). Если такие сигналы появляются, многие предпочитают не продолжать знакомство. 63% женщин сразу прекращают общение. Среди мужчин так поступают 34%, а 33% предпочитают сначала обсудить проблему.
При этом почти четверть пользователей отметили, что стараются узнать о потенциальном партнере как можно больше заранее. Они просматривают соцсети, фотографии, подписки, иногда ищут упоминания в интернете, чтобы понять образ жизни человека и его интересы.
Еще около четверти ограничивается быстрым просмотром профиля: 27% женщин и 24% мужчин просто проверяют соцсети и анкету. А примерно половина респондентов предпочитают идти на свидание без такой подготовки: 49% женщин и 52% мужчин говорят, что узнают человека уже при личной встрече.
Ранее Mamba и сервис OneTwoTrip выяснили, когда россияне готовы ехать вместе и знакомятся ли ради путешествий. Выяснилось, что почти половина мужчин (47%) готовы к совместным поездкам сразу после знакомства. Женщины подходят к вопросу осторожнее. Самый популярный сценарий — поехать вместе после нескольких встреч, так ответили 37% респонденток.