Шоураннер «Симпсонов» намекнул на возвращение культовой игры Hit  &  Run

Фото: Radical Entertainment

Мэтт Селман, шоураннер мультсериала «Симпсоны», допустил возможность возрождения легендарной видеоигры The Simpsons: Hit & Run.

Вышедшая в 2003 году The Simpsons: Hit & Run была навеяна ранними частями Grand Theft Auto и разошлась тиражом более 3 млн копий. Работа над сиквелом началась вскоре после релиза, но проект в итоге был закрыт.

Селман, участвовавший в создании оригинальной игры, признался, что не ожидал такого успеха. Он вспомнил, как команда продвигала идею возможности садиться в машины и выходить из них.

Против этой функции изначально возражали разработчики. «К счастью, мы выиграли тот бой, потому что это весело», — отметил Селман.

На вопрос о возможном ремейке шоураннер ответил уклончиво, но оптимистично: «Никогда не говори „никогда“. Мы знаем, что люди любят эту игру и хотят ее возвращения». При этом он напомнил о сложностях с лицензированием и правами, назвав этот процесс «корпоративным осьминогом».
 

