Эксперт МГУ предупредил о начале сезона активности клещей

С появлением первых проталин в столичном регионе просыпаются иксодовые клещи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника биологического факультета МГУ Вадима Марьинского.
Первые укусы возможны уже в марте, если на опушках сошел снег и просохла почва. Основной пик активности традиционно придется на вторую половину весны и начало лета.
Специалист пояснил, что клещи не ориентируются на календарь и не перемещаются на большие расстояния — они реагируют на микроклимат вокруг себя. Поэтому даже если в лесу еще лежат сугробы, на открытых прогретых участках они уже могут представлять опасность.
Жителям региона рекомендовали соблюдать меры предосторожности при выходах на природу. Иксодовые клещи — самый распространенный вид — активизируются дважды в год: с апреля по май и с августа по сентябрь.
Инфицированные паразиты могут заразить человека вирусным энцефалитом или болезнью Лайма. Симптомы заражения: повышенная температура, головная боль, боли в мышцах и суставах, изменение цвета кожи в месте укуса.