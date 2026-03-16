Эмили Блант и Киллиан Мерфи подтвердили участие в «Тихое место-3»

Британские актеры Эмили Блант («Дьявол носит Prada», «Крушитель») и Киллиан Мерфи («Оппенгеймер», «28 дней спустя») подтвердили участие в фильме «Тихое место-3». Об этом сообщил Deadline.
Картина выйдет на экраны 30 июля 2027 года. Ее режиссером, сценаристом и продюсером выступит Джон Красински. В актерский состав войдут Миллисент Симмондс, Ноа Джуп, Джек О’Коннелл, Джейсон Кларк и Кэти О’Брайан.
Разработает проект компания Sunday Night Productions, принадлежащая Красински и Эллисон Сигер. В создании фильма поучаствует также Platinum Dunes.
Франшиза «Тихое место» появилась в 2018 году. В нее сейчас входят три фильма: «Тихое место», «Тихое место-2» Красински и спин-офф «Тихое место: День первый» Майкла Сарноски. Вместе картины собрали более 900 млн долларов в прокате.
Ожидается, что новый фильм вернется к истории семьи Эбботт — главных героях первой части. Продюсер Брэд Фуллер утверждал, что работа над «Тихим местом-3» начнется сразу после того, как Красински завершит предыдущий кинопроект.