Патрик Уилсон исполнит роль отца Эбби в сериале «Одни из нас»

Американский актер Патрик Уилсон, известный по фильмам «Заклятие» и «Аквамен», исполнит роль отца Эбби в сериале «Одни из нас». Об этом сообщил Deadline.
В актерский состав третьего сезона шоу вошли также Ариэла Барер («Беглецы»), Тати Габриэль («Ты»), Спенсер Лорд («Ривердэйл») и Джейсон Риттер («Мэтлок»). Последний сыграет Хэнли, солдата Вашингтонского освободительного фронта.
Сериал «Одни из нас», основанный на видеоигру Last of Us, вышел в 2023 году. Он рассказал о событиях, развернувшихся спустя 20 лет после уничтожения современной цивилизации. Главные роли в проекте сыграли Педро Паскаль и Белла Рамси.
Герой Паскаля Джоэл получает задание вывезти 14-летнюю девочку Элли из зоны карантина. Вскоре миссия превращается в жестокое и опасное путешествие через США. Действие второго сезона разворачивается спустя пять лет после событий первого сезона. Джоэл и Элли оказываются втянутыми в конфликт друг с другом и с миром, который оказывается еще более непредсказуемым, чем тот, который они покинули.
Третий сезон, выход которого запланирован на 2027 год, будет сосредоточен на персонаже Эбби (Кейтлин Девер). Ожидается возвращение основных героев: Элли (Белла Рэмси), Дины (Изабела Мерсед), Томми Миллера (Гэбриел Луна) и Исаака Диксона (Джеффри Райт). Сюжет сезона пока держится в секрете.
При этом окончательный формат продолжения до сих пор не определен. Шоураннер Крейг Мазин ранее заявлял, что история потребует как минимум четырех сезонов, однако глава HBO Кейси Блойс не исключил, что третий сезон может стать финальным. Решение о том, будет ли это один расширенный сезон или два стандартных, еще не принято.