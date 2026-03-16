Фильм «Скуф» с Александром Зубаревым не выйдет в российский прокат
На ВДНХ отметят день рождения «Союзмультпарка»
Марион Котийяр и Уолтон Гоггинс сыграют в фильме по библейской Книге Иова
В РУДН появится магистратура от Wildberries
Почти 40% россиян рассказали, что последний год не копят деньги
В Москве пройдет вечер памяти Паши Техника
Тигр заблокировал проезд по дороге в Хабаровском крае
Нижегородский театр оперы и балета отметит 90-летие на сцене Московской консерватории
Фигурным катанием в России в 2025 году занималось более 260 тысяч человек
Суд приостановил уголовное дело блогерши Лерчек
«Оскар» раскритиковали за неупоминание Брижитт Бардо и Эрика Дейна в In Memoriam
Нуми Рапас и Шон Харрис сыграют в экранизации Assassin’s Creed
Афиша, Ситидрайв и СберПрайм запустили в Москве театральные машины
Сиквел «Скалолаза» с Пирсом Броснаном покажут в российских кинотеатрах
В «Художественном» покажут ретроспективу Сергея Эйзенштейна
Джессика Честейн сняла видео под трек казахстанского рэпера Hatikoali
«Я не встречаюсь с чат-ботом»: Зак Брафф опроверг слухи об отношениях с ИИ
Лерчек потеряла зрение на правом глазу из‑за поражения костей черепа
Съемки сиквела «Горничной» начнутся осенью. Сидни Суини вернется к своей роли
Москвичи смогут самостоятельно выбирать дату и больницу для плановой госпитализации
Американка полгода провела в тюрьме из‑за ошибки системы распознавания лиц
«Коммерсант FM»: блокировка Telegram уже началась
Москвичам пообещали рекордно теплую погоду
Австралиец создал персонализированную вакцину от рака для своей собаки с помощью ChatGPT
«Светлячок» вернется в формате мультсериала
Лауреаты «Оскара-2026»: «Битва за битвой», кей-поп-дивы и ничья в короткометражках
В российских регионах у жителей массово изымают домашний скот под предлогом борьбы с пастереллезом
В Узбекистане женщина более 30 лет прожила с паспортом СССР

Патрик Уилсон исполнит роль отца Эбби в сериале «Одни из нас»

Фото: AGC Studios

Американский актер Патрик Уилсон, известный по фильмам «Заклятие» и «Аквамен», исполнит роль отца Эбби в сериале «Одни из нас». Об этом сообщил Deadline.

В актерский состав третьего сезона шоу вошли также Ариэла Барер («Беглецы»), Тати Габриэль («Ты»), Спенсер Лорд («Ривердэйл») и Джейсон Риттер («Мэтлок»). Последний сыграет Хэнли, солдата Вашингтонского освободительного фронта.

Сериал «Одни из нас», основанный на видеоигру Last of Us, вышел в 2023 году. Он рассказал о событиях, развернувшихся спустя 20 лет после уничтожения современной цивилизации. Главные роли в проекте сыграли Педро Паскаль и Белла Рамси.

Герой Паскаля Джоэл получает задание вывезти 14-летнюю девочку Элли из зоны карантина. Вскоре миссия превращается в жестокое и опасное путешествие через США. Действие второго сезона разворачивается спустя пять лет после событий первого сезона. Джоэл и Элли оказываются втянутыми в конфликт друг с другом и с миром, который оказывается еще более непредсказуемым, чем тот, который они покинули.

Третий сезон, выход которого запланирован на 2027 год, будет сосредоточен на персонаже Эбби (Кейтлин Девер). Ожидается возвращение основных героев: Элли (Белла Рэмси), Дины (Изабела Мерсед), Томми Миллера (Гэбриел Луна) и Исаака Диксона (Джеффри Райт). Сюжет сезона пока держится в секрете.

При этом окончательный формат продолжения до сих пор не определен. Шоураннер Крейг Мазин ранее заявлял, что история потребует как минимум четырех сезонов, однако глава HBO Кейси Блойс не исключил, что третий сезон может стать финальным. Решение о том, будет ли это один расширенный сезон или два стандартных, еще не принято.

