В Москве пройдет вечер памяти Паши Техника

17 апреля в клубе Графит в Москве пройдет концерт в память о Паше Технике. Об этом говорится в соцсетях бывшей жены музыканта Евы Карицкой.



«Близкие артисту друзья и исполнители соберутся на мероприятии, чтобы почтить память Паши и исполнить свои композиции, совместные с ним треки, а также куплеты самого Паши», — указано в анонсе. Все собранные деньги передадут семье Техника.



В первой волне артистов из лайнапа: Черная Экономика, Рыночные Отношения, Metox, Каптерка, Raskol, Цинк Уродов, Полумягкие, Кальмар, Отец в тату, Lucky Production, ЭфдиВадим и другие. Вход открыт для посетителей старше 18 лет. На входе в клуб будет фейсконтроль. Люди в состоянии опьянения пропускаться внутрь не будут.