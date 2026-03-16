Нижегородский театр оперы и балета отметит 90-летие на сцене Московской консерватории

Нижегородский академический театр оперы и балета имени Пушкина отметит 90-летие большим концертом на сцене Московской консерватории. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.
2 апреля в Большом зале консерватории выступят звезды мировой оперной сцены: Надежда Павлова, Яна Дьякова, Диляра Идрисова и Сергей Годин. Они исполнят программу в сопровождении оркестра La Voce Strumentale.
Дирижировать на концерте будет Дмитрий Синьковский. Под его руководством со сцены прозвучат произведения Леонида Десятникова из балета «Opera» и симфония № 4 Густава Малера.
Приобрести билеты на мероприятие можно на сайте «Афиши». Стоимость билетов начинается в 1500 рублей.
La Voce Strumentale — уникальный оперно-симфонический-оркестр, созданный художественным руководителем Нижегородского театра и оперы Алексеем Трифоновым и дирижером Синьковским в 2022 году.
Нижегородский академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина открылся 24 октября 1935 года. Его возглавила Софья Масловская. Сегодня театр — неоднократный лауреат премии «Золотая маска». В его труппу входят Венера Гимадиева, Сергей Кузьмин, Константин Сучков, Алекандр Миминошвили, Наталия Ляскова.