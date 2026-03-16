«Оскар» раскритиковали за неупоминание Брижитт Бардо и Эрика Дейна в In Memoriam

Организаторов церемонии вручения премии «Оскар» раскритиковали за неупоминание во фрагменте In Memoriam актеров Джеймса Ван Дер Бика, Брижитт Бардо и Эрика Дейна. Об этом написал NME.
На церемонии по традиции вспомнили кинематографистов, которые ушли в последние 12 месяцев. Их память почтили коллеги Билли Кристал, Барбра Стрейзанд, Рейчел МакАдамс и другие.
Между их трогательными речами на экране в зале демонстрировали фото и видео с участием умерших артистов. В ролике упомянули в числе прочих Роберта Дювалла, Вэла Килмера, Клаудию Кардинале, Грэма Грина и Тома Стоппарда.
Однако несколько заметных имен были упущены. Ориганизаторы «Оскара» пока не пояснили, почему Ван Дер Бика, Бардо и Дейна проигнорировали. Ван Дер Бик и Дейн скончались в феврале, Бардо — в декабре.
Главным триумфатором церемонии стал фильм «Битва за битвой», завоевавший шесть наград, в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» «Лучший адаптированный сценарий».