В «Художественном» покажут ретроспективу Сергея Эйзенштейна

Московский кинотеатр «Художественный» представит полную ретроспективу фильмов Сергея Эйзенштейна. Она пройдет с 19 по 24 марта, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе кинотеатра.
Ретроспектива будет приурочена к 100-летию премьеры «Броненосца „Потемкин“» и 128-летию со дня рождения режиссера. В нее войдут шесть картин.
19 марта в «Художественном» покажут самую известную работу Эйзенштейна ― «Броненосец „Потемкин“», который неоднократно признавался лучшим фильмом всех времен по итогам опросов критиков.
20 марта состоится показ исторической драмы «Александр Невский» музыку к которой написал Сергей Прокофьев. 21 марта покажут авангардную «Стачку», первую полнометражную работу Эйзенштейна. 22 марта можно посмотреть «Старое и новое» ― немой агитационный фильм о советской деревне и коллективизации.
23 марта в программе ― масштабная историко-революционная картина «Октябрь» о событиях 1917 года. Завершит ретроспективу 24 марта историческое полотно в двух частях «Иван Грозный», охватывающее более 20 лет царствования князя.
«Эти легендарные фильмы давно вошли в Историю — не только историю кино, но историю человечества, а таких фильмов очень немного», — отметил программный директор кинотеатра Стас Тыркин.
Премьера «Броненосца „Потемкин“» состоялась в январе 1926 года именно в «Художественном». В честь 100-летию этого показа и в качестве дани уважения режиссеру в фойе кинотеатра установили неоновый портрет Эйзенштейна, разработанный вместе с современной художницей Дианой Капизовой.