Лерчек потеряла зрение на правом глазу из‑за поражения костей черепа

Афиша Daily
Фото: соцсети

16 марта на заседании в Гагаринском районном суде Москвы по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной адвокаты рассказали о состоянии ее здоровья. Об этом пишет StarHit.

14 марта Чекалина начала химиотерапию, а 16 марта — лучевую. По словам адвокатов, Лерчек потеряла зрение на правый глаз из-за поражения костей черепа. Из-за распространения метастазов в костях блогер подвержена переломам позвонков. Кроме того, она испытывает «самую сильную боль, которую можно представить». 

Защита просит освободить Лерчек от домашнего ареста и уголовного производства до ее выздоровления. «Мы не знаем, сколько дней или месяцев еще проживет Валерия, но надеемся на лучшее, мы просим дать ей побыть с детьми, изменив меру пресечения, и дать шанс на жизнь», — сказали адвокаты блогера.

По данным Shot, у Лерчек нашли доброкачественную опухоль мозга. Телеграм-канал утверждает, что она вызывает регулярные головные боли из-за того, что сдавливает ткани мозга. Помимо того, у Чекалиной диагностировали лимфогенный канцероматоз — осложнение бывает только на четвертой стадии онкологии. При нем опухоль проникает в лимфатические сосуды, из-за чего появляется боль в груди, сильная одышка и сухой кашель. Чекалина не может передвигаться, добавляет Shot. У нее также повреждены кости свода черепа и сломаны два позвонка.

Ранее стало известно, что у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка. Парень Валерии, танцор из Аргентины Луис Сквиччиарини, сообщила, что онкологическое заболевание с метастазами в легких у нее обнаружили вскоре после того, как Лерчек родила четвертого ребенка ― сына от Сквиччиарини. Ребенок здоров.

По словам его отца, в день родов врача смутило состояние плаценты Лерчек, и блогера отправили на гистологию. Сквиччиарини отметил, что Чекалиной уже провели операцию на позвоночнике, так как несколько позвонков начали разрушаться. В легких девушки нашли метастазы. Луис добавил, что полгода назад Лерчек, находясь под домашним арестом, просила разрешение посетить врача из-за болей, но следователи и суд ей отказали.

В марте 2023 года на Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина завели уголовные дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании 130 млн рублей. Обвинение в неуплате налогов с них сняли в декабре того же года, когда они выплатили 504 млн рублей долга, штрафов и пени. Дело об отмывании денег закрылив марте 2024-го за отсутствием состава преступления.

В октябре 2024-го на экс-супругов завели новое уголовное дело — о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов. По части 1 статьи 193.1 УК им грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Лерчек и ее экс-супруг все это время находятся под домашним арестом. 
 

Расскажите друзьям