Лерчек потеряла зрение на правом глазу из‑за поражения костей черепа

16 марта на заседании в Гагаринском районном суде Москвы по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной адвокаты рассказали о состоянии ее здоровья. Об этом пишет StarHit.



14 марта Чекалина начала химиотерапию, а 16 марта — лучевую. По словам адвокатов, Лерчек потеряла зрение на правый глаз из-за поражения костей черепа. Из-за распространения метастазов в костях блогер подвержена переломам позвонков. Кроме того, она испытывает «самую сильную боль, которую можно представить».



Защита просит освободить Лерчек от домашнего ареста и уголовного производства до ее выздоровления. «Мы не знаем, сколько дней или месяцев еще проживет Валерия, но надеемся на лучшее, мы просим дать ей побыть с детьми, изменив меру пресечения, и дать шанс на жизнь», — сказали адвокаты блогера.



По данным Shot, у Лерчек нашли доброкачественную опухоль мозга. Телеграм-канал утверждает, что она вызывает регулярные головные боли из-за того, что сдавливает ткани мозга. Помимо того, у Чекалиной диагностировали лимфогенный канцероматоз — осложнение бывает только на четвертой стадии онкологии. При нем опухоль проникает в лимфатические сосуды, из-за чего появляется боль в груди, сильная одышка и сухой кашель. Чекалина не может передвигаться, добавляет Shot. У нее также повреждены кости свода черепа и сломаны два позвонка.



Ранее стало известно, что у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка. Парень Валерии, танцор из Аргентины Луис Сквиччиарини, сообщила, что онкологическое заболевание с метастазами в легких у нее обнаружили вскоре после того, как Лерчек родила четвертого ребенка ― сына от Сквиччиарини. Ребенок здоров.



По словам его отца, в день родов врача смутило состояние плаценты Лерчек, и блогера отправили на гистологию. Сквиччиарини отметил, что Чекалиной уже провели операцию на позвоночнике, так как несколько позвонков начали разрушаться. В легких девушки нашли метастазы. Луис добавил, что полгода назад Лерчек, находясь под домашним арестом, просила разрешение посетить врача из-за болей, но следователи и суд ей отказали.