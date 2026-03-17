«Перекресток» начал продавать уходовую косметику Vivienne Sabó

Торговая сеть «Перекресток» объявила о старте продаж уходовой косметики французского бренда Vivienne Sabó.
Ретейлер включил эту линейку в ассортимент, сделав премиальный уход доступным в формате ежедневного похода в магазин. Продукция уже представлена на отдельных стеллажах в супермаркетах сети.
Ассортимент разделен на четыре направления. Для базового глубокого увлажнения разработана серия Basic Luxury с гиалуроновой кислотой, пробиотиками и пребиотиками, включающая кремы, маски, гели, тоники и патчи. Линия Skin Expertiq с витамином С и энзимами помогает выровнять тон и вернуть коже сияние (в нее входят крем-гель, пудра и лосьон).
Особое место занимает тканевая маска Formule Anti-age с ДНК лосося, обеспечивающая лифтинг-эффект и восстановление плотности тканей. Для проблемной кожи предназначена серия Pure Dermatol’ с салициловой кислотой, включающая гель для очищения пор и пилинг-диски.
В ближайшее время ассортимент пополнится дорожными наборами миниатюр. «Появление линейки Vivienne Sabó позволяет дополнить привычный поход в магазин качественными средствами ухода за собой. Мы стремимся формировать предложение, в котором покупатели могут закрывать больше повседневных задач в одном месте», — отметил Федор Зольников, директор категории «Сопутствующие и непродовольственные товары» сети «Перекресток».