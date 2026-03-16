«Коммерсант FM»: блокировка Telegram уже началась

Блокировка Telegram уже началась, считают эксперты, опрошенные «Коммерсант FM». Согласно порталу «Сбой.рф», в субботу на проблемы с работой мессенджера пожаловались 6000 раз, а в воскресенье ― уже 12 тысяч.
По словам техноэксперта и автора издания «Код Дурова» Павла Войтенко, последние сутки Telegram фактически не работает у домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов.
«Сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения. При этом, как правило, чтобы все подгрузить, требуется ждать несколько минут. Про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть. Если в каком-то городе активны только сайты из „белого списка“, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram», ― отметил он.
В ассоциации операторов связи «Макател» тоже фиксируют проблемы. Помимо жалоб на замедление появились и сообщения, что больше не работает десктоп-версия мессенджера.
Сейчас функциональность Telegram зависит как от сети связи ― сотовой или стационарной, ― так и от региона и даже конкретной локации, считает президент ассоциации Алексей Камелькин. Он предполагает, что госорганы применяют разные условия в различных регионах для тестирования блокировки.
По информации источников РБК, мессенджер заблокируют в первых числах апреля — власти приняли окончательное решение. Зампред думского комитета по инфорполитике Андрей Свинцов говорил, что обойти блокировку с помощью VPN не удастся — Роскомнадзор сможет отследить такой трафик.
В ФАС заявляли, что, поскольку РКН принимает меры по ограничению Telegram, реклама в мессенджере нарушает российское законодательство.