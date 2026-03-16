Австралиец создал персонализированную вакцину от рака для своей собаки с помощью ChatGPT
«Коммерсант FM»: блокировка Telegram уже началась
«Светлячок» вернется в формате мультсериала
Лауреаты «Оскара-2026»: «Битва за битвой», кей-поп-дивы и ничья в короткометражках
В российских регионах у жителей массово изымают домашний скот под предлогом борьбы с пастереллезом
В Узбекистане женщина более 30 лет прожила с паспортом СССР
Умер актер Николай Гаро, известный по фильму «Кавказская пленница»
Джейми Ли Кертис отказалась бы от съемок в сиквеле «Хэллоуина», если бы знала о трилогии
В Роскачестве заявили о праве уволить сотрудника за токсичность
В кинопарке «Москино» снимут российско-индийский фильм
Назван регион России, где никогда не отключают отопление
Съемки третьего сезона «Большой маленькой лжи» начнутся этой осенью
Николь Кидман рассказала, что ее подготовка к «Оскару» начинается с посещения церкви
В сиквеле фильма «Руки вверх!» расскажут о развитии группы в 2000-х
Перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» не состоится
В Китае робота «задержали», после того как он напугал пенсионерку
Морриси объяснил отмену концерта тем, что не выспался. В этом году он не явился на треть своих шоу
Умер бывший гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл
Умер философ и социолог Юрген Хабермас
Франция вернула Кот-д’Ивуару «говорящий барабан», украденный более 100 лет назад
Айтишник написал в резюме рецепт пельменей и получил оффер
Джеймс Блейк анонсировал концерты в Великобритании и Европе
В Неаполе незрячие впервые прикоснутся к скульптуре «Христос под плащаницей»
В Норвегии лучшему игроку матча подарили 100 огурцов
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Румынскую песню для «Евровидения» обвинили в романтизации удушения во время секса
В Швеции прошел самый глубокий подземный марафон
Адам Сэндлер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes

Москвичам пообещали рекордно теплую погоду

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В понедельник в Москве температура воздуха прогреется до 9–11 градусов выше нуля, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В течение дня сохранится малооблачная погода без осадков. Если температура превысит +10,3 градуса, то в столице будет установлен очередной суточный рекорд. Нынешний температурный максимум был зафиксирован в 2015 году. 

Аномально теплая погода продержится до четверга. Ночью возможны заморозки, от 0 до +3 градусов, а в дневное время столбики термометров будут колебаться в диапазоне от +9 до +12. В конце рабочей недели погода может испортиться.

К выходным снежный покров уменьшится до 20–22 сантиметров, а к концу месяца ― до 1–6 сантиметров.

16 марта может стать уже четвертым рекордно теплым днем с начала весны в Москве. 15 марта был побит температурный рекорд в +9,8 градуса, который держался с 2015 года. 

Ранее Тишковец говорил, что снег в Москве растает к 12 апреля, Дню космонавтики. 

