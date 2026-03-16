Австралиец создал персонализированную вакцину от рака для своей собаки с помощью ChatGPT

IT-предприниматель из Сиднея Пол Конингем разработал мРНК-вакцину от рака для своей собаки Рози, используя ChatGPTи другие ИИ-инструменты. Ему удалось уменьшить большинство опухолей Рози, сообщает The Australian.
У Конингема 17-летний опыт в дата-сайенс и машинном обучении. Он сооснователь компании Core Intelligence Technologies и директор Австралийской ассоциации по дата-сайенс и искусственному интеллекту.
Рози появилась у Конингема в 2019 году, а в 2024-м у собаки обнаружили многочисленные опухоли. Традиционное лечение ― химиотерапия и операции ― не помогли. Тогда владелец решил обратиться за помощью к искусственному интеллекту.
ChatGPT рассказал предпринимателю о терапевтических вакцинах на основе мРНК и направил его в Центр геномики при Университете Нового Южного Уэльса. Там он убедил исследователей провести геномное секвенирование Рози и заплатил за процедуру 3000 долларов.
Получив результат, Конингем начал изучать ДНК питомца. Он составил план разработки с помощью ChatGPT, а затем использовал AlphaFold — ИИ-инструмент от DeepMind Google, ― чтобы найти мутировавшие белки, которые могли стать мишенями для лечения.
Обнаружив их, Конингем обратился к химику Полу Тордарсону, директору Института РНК в этом австралийском университете. С его помощью удалось синтезировать необходимые последовательности мРНК и получить готовый препарат.
Уже когда вакцина была готова, потребовалось еще три месяца, чтобы получить разрешение на ее применение от этической комиссии.
Рози сделали две вакцинации с перерывом в месяц. В результате размер опухолей уменьшился, в некоторых случаях вдвое. Пока неизвестно, как будет развиваться болезнь дальше. Однако Конингем уже сейчас готовит вторую версию вакцин на основе последовательностей тех опухолей, которые хуже всего отреагировали на терапию.
«Это первый случай, когда персонализированная противораковая вакцина была создана для собаки. Мы все еще находимся на переднем крае развития противораковой иммунотерапии и в конечном счете будем использовать это, чтобы помогать людям. История Рози показывает нам, что персонализированная медицина может быть очень эффективной и при этом реализуемой в сжатые сроки благодаря мРНК-технологии», ― отметил Конингем.