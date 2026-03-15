В Узбекистане женщина более 30 лет прожила с паспортом СССР

Жительница Узбекистана более 30 лет прожила с паспортом СССР и только недавно получила документ гражданина республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции страны.

Женщина родилась 21 декабря 1972 года в Нуротинском районе, а в 1992 году вышла замуж и переехала. С тех пор местная жительница не меняла документ и не обращалась по этому вопросу ни в органы внутренних дел, ни к сотрудникам местных органов власти, ни в ЗАГС.

«После того как ситуация была выявлена, районные отделы юстиции совместно с подразделением миграции и оформления гражданства приняли необходимые меры. В результате 14 марта 2026 года женщине была оформлена ID-карта гражданина Республики Узбекистан», — отметили в минюсте.

Первые национальные паспорта в Узбекистане начали выдавать в 1995–2000 годах. С 2011 года граждане страны получали биометрические паспорта, а с 2011 года начался переход на внутренние ID-карты.

