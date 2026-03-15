Умер актер Николай Гаро, известный по фильму «Кавказская пленница»

14 марта на 89-м году жизни скончался советский и российский продюсер, актер Николай Гаро. Об этом сообщает музей Эльдара Рязанова со ссылкой на семью кинодеятеля.
«Коллектив Музея Эльдара Рязанова выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Михайловича!» — говорится в сообщении.
Николай Гаро в 1978 году окончил экономический факультет ВГИКа, с 1962 года работал сначала директором фильмов на «Мосфильме», потом продюсером, а в 1995 году стал генеральным директором киностудии „Луч“. Сам снимался в нескольких картинах как актер, работал с Леонидом Гайдаем, Георгием Данелией и Эльдаром Рязановым.
Первое появление на экране — образ шофера авторефрижератора в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика» (1967). Затем последовала самая известная роль Гаро — господин ПЖ, правитель планеты Плюк в «Кин-дза-дза!» (1986). В 1996 году Гаро сыграл жениха продавщицы книг Ксении Засыпкиной в картине Рязанова «Привет, дуралеи!». Позже актер стал продюсером трех картин Эльдара Александровича — «Привет, дуралеи!», «Старые клячи» (2000) и «Тихие омуты» (2000).