Умер актер Николай Гаро, известный по фильму «Кавказская пленница»

Николай Гаро в 1978 году окончил экономический факультет ВГИКа, с 1962 года работал сначала директором фильмов на «Мосфильме», потом продюсером, а в 1995 году стал генеральным директором киностудии „Луч“. Сам снимался в нескольких картинах как актер, работал с Леонидом Гайдаем, Георгием Данелией и Эльдаром Рязановым.