Джейми Ли Кертис отказалась бы от съемок в сиквеле «Хэллоуина», если бы знала о трилогии

Афиша Daily
Фото: Universal Pictures

Джейми Ли Кертис рассказала, что не участвовала бы в съемках сиквела «Хэллоуина», если бы ей сразу сказали о планах на трилогию. Об этом актриса сообщила во время дискуссии на фестивале SXSW, пишет Variety.

Кертис отметила, что хотела вернуться к роли Лори Строуд только ради фильма, который вышел в 2018 году. О том, что режиссер Дэвид Гордон Грин и продюсер Джейсон Блум планируют снять потом еще две-три картины, она узнала после съемок.

«Если бы они пришли ко мне и сразу сказали, что будет трилогия, не думаю, что я согласилась бы. Джейсон Блум известен своей скупостью. Как снимают низкобюджетное кино? Платят людям поменьше»,  — подчеркнула звезда «Чумовой пятницы».

В итоге актриса и Блум договорилась о взаимном сотрудничестве, которое продолжается до сих пор. Вместе они спродюсировали, например, «Школьный автобус» и недавно вышедший сериал «Скарпетта». В последнем Кертис снялась с Николь Кидман.

