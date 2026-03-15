Назван регион России, где никогда не отключают отопление

В России в нескольких районах Чукотки отопление не отключают круглый год. Об этом РИА «Новостям» рассказали в окружном правительстве.
«Специфика арктического климата диктует особые условия. На Чукотке есть населенные пункты, где отопление не отключают круглый год. К ним относятся, например, село Рыркайпий и поселок Мыс Шмидта – они входят в городской округ Эгвекинот, а также все населенные пункты Чукотского муниципального района», — сообщили в правительстве округа.
Там добавили, что в городском округе Певек подачу тепла прерывают только на 14 дней для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ. В среднем отопительный сезон на Чукотке может длиться 320 дней в году – это один из самых высоких показателей в России. В правительстве добавили, что в других районах Чукотки решение об отключении отопления местные власти принимают, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке не ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд.
В конце декабря выяснилось, что Чукотка и Камчатка — регионы России, в которых быстрее всего растут средние зарплаты. За год жители Камчатки стали получать в среднем на 38 тыс. рублей больше.