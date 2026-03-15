Съемки третьего сезона «Большой маленькой лжи» начнутся этой осенью

Фото: Home Box Office (HBO)

Производство третьего сезона «Большой маленькой лжи» стартует этой осенью. Об этом сообщил создатель сериала Дэвид И. Келли.

«Я в предвкушении. Невероятный актерский состав, а значит, есть возможность для хорошей истории», — сказал он.

Риз Уизерспун отметила, что сейчас шоу находится на начальной стадии разработки. Актриса добавила, что команда общается с писательницей Лианой Мориарти, по книге которой снят сериал. У нее есть несколько идей о том, чтобы сейчас делали ее героини. Кроме того, по словам Уизерспун, дети, которые играли в сериале, уже выросли и логично, если действие в третьем сезоне начнется спустя несколько лет.

HBO начал работу над третьим сезоном сериала «Большая маленькая ложь» в сентябре. Сценарий к первому эпизоду шоу напишет Франческа Слоун («Мистер и миссис Смит»). Она также выступит исполнительным продюсером вместе с Дэвидом Э.Келли, Николь Кидман и Риз Уизерспун, которые вернутся к своим ролям.

Об участии в проекте Шейлин Вудли и Зои Кравиц пока неизвестно. Дата выхода сериала и подробности сюжета также держатся в секрете.

Лора Дерн с восторгом говорила о возможности снова сыграть бизнесвумен Ренату Клейн в третьем сезоне сериала. Дерн назвала эту роль «настоящим счастьем для актрисы».

Премьера «Большой маленькой лжи» состоялась 19 февраля 2017 года. Сериал основан на одноименном романе Лианы Мориарти. В нем рассказывается о женщинах, чьи жизни переплетаются после загадочного убийства на благотворительном вечере в школе. Второй сезон вышел в 2019 году.

Слухи о продолжении ходили с 2020 года. Во время интервью для подкаста «Jam Nation» на iHeart Radio Николь Кидман сообщила, что автор романа Лиана Мориарти работает над продолжением истории. Актриса рассказала, что новая книга и ляжет в основу третьего сезона шоу от HBO.

