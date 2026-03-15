Николь Кидман рассказала, что ее подготовка к «Оскару» начинается с посещения церкви

Умер бывший гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл
В сиквеле фильма «Руки Вверх!» расскажут о развитии группы в 2000-х
Перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» не состоится
В Китае робота «задержали» после того, как он напугал пенсионерку
Морриси объяснил отмену концерта тем, что не выспался. В этом году он не явился на треть своих шоу
Умер философ и социолог Юрген Хабермас
Франция вернула Кот-д’Ивуару «говорящий барабан», украденный более 100 лет назад
Айтишник написал в резюме рецепт пельменей и получил оффер
Джеймс Блейк анонсировал концерты в Великобритании и Европе
В Неаполе незрячие впервые прикоснутся к скульптуре «Христос под плащаницей»
В Норвегии лучшему игроку матча подарили 100 огурцов
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Румынскую песню для «Евровидения» обвинили в романтизации удушения во время секса
В Швеции прошел самый глубокий подземный марафон
Адам Сэндлер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes
Мошенники начали использовать ИИ для вымогательства у владельцев потерявшихся животных
«Война миров» с Айс Кьюбом стала триумфатором антипремии «Золотая малина»
Розамунд Пайк рассказала, как фильм «Doom» едва не разрушил ее карьеру
Гитару Дэвида Гилмора из Pink Floyd продали на аукционе за 14,6 миллиона долларов
Журналисты Reuters заявили, что узнали настоящее имя Бэнкси
Hulu показал трейлер комедии «Pizza Movie» с Гейтеном Матараццо
Спин-офф «Йеллоустоуна» «Маршалы» продлили на второй сезон спустя 12 дней после премьеры
Умерла актриса Джейн Лапотер из сериалов «Корона» и «Аббатство Даунтон»
Кинотеатр в США выпустит ведерко для попкорна в виде сумочки из «Дьявол носит Prada-2»
SMM-редактор «Афиши Daily» и вокалист группы «Гафт» обсудят творчество и кризис среднего возраста
«У меня очень плохое предчувствие»: вышел трейлер нового хоррор-сериала братьев Даффер
Звезда драмы «Голос Хинд Раджаб» не сможет посетить «Оскар» из‑за запрета на въезд палестинцев в США
Работодателя могут оштрафовать за подглядывание в компьютеры сотрудников

Николь Кидман рассказала, что ее подготовка к «Оскару» начинается с посещения церкви

Фото: Kristina Bumphrey/Getty Images

Николь Кидман поделилась, как готовится к церемонии вручения премии «Оскар». Актриса рассказала, что каждое воскресенье посещает церковь и этот день не станет исключением.

«Я найду для этого время… Церковь помогает мне сосредоточиться», — сказала Кидман.

Звезда «Большой маленькой лжи» будет вручать награду на церемонии. Компанию ей составят Роберт Дауни-младший, Энн Хэтэуэй, Пол Мескал, Уилл Арнетт, Приянка Чопра Джонас, Гвинет Пэлтроу, Майки Мэдисон и другие.

Кидман добавила, что хотя ее дочери Сандей и Фейт не пойдут ни на премию, ни на мероприятия, которые состоятся после нее. «Я же, возможно, пойду на вечеринку… Мне бы следовало сходить куда-нибудь», —отметила она.

98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в воскресенье, 15 марта. Трансляция начнется в 19.00 по восточному времени США (2.00 16 марта по московскому времени) и будет показана в прямом эфире на телеканале ABC.

Получит ли Тимоте Шаламе статуэтку за роль в «Марти Великолепном», станет ли «Битва за битвой» лучшим фильмом, и что предрекают нам итоги «Золотого глобуса» и премии BAFTA? Прогноз на победителей «Оскара» можно прочитать в нашем материале.

