Николь Кидман рассказала, что ее подготовка к «Оскару» начинается с посещения церкви

Николь Кидман поделилась, как готовится к церемонии вручения премии «Оскар». Актриса рассказала, что каждое воскресенье посещает церковь и этот день не станет исключением.
«Я найду для этого время… Церковь помогает мне сосредоточиться», — сказала Кидман.
Звезда «Большой маленькой лжи» будет вручать награду на церемонии. Компанию ей составят Роберт Дауни-младший, Энн Хэтэуэй, Пол Мескал, Уилл Арнетт, Приянка Чопра Джонас, Гвинет Пэлтроу, Майки Мэдисон и другие.
Кидман добавила, что хотя ее дочери Сандей и Фейт не пойдут ни на премию, ни на мероприятия, которые состоятся после нее. «Я же, возможно, пойду на вечеринку… Мне бы следовало сходить куда-нибудь», —отметила она.
98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в воскресенье, 15 марта. Трансляция начнется в 19.00 по восточному времени США (2.00 16 марта по московскому времени) и будет показана в прямом эфире на телеканале ABC.
