Перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» не состоится

Афиша Daily
Фото: 20th Century Fox Television

Hulu отказался от перезапуска сериала «Баффи — истребительница вампиров» . Об этом сообщила в соцсетях Сара Мишель Геллар, которая должна была вновь исполнить в нем главную роль и выступить исполнительным продюсером.

«Это ничего не меняет, и я обещаю, что если апокалипсис действительно наступит, вы все можете подать мне звуковой сигнал», — сказала актриса.

Шоу должно было выйти в 2026 году. Режиссером пилотной серии выступила лауреатка «Оскара» Хлоя Чжао. Сценарий написали Нора и Лилла Цукерман.  

По данным Deadline, решение об отмене сериала было принято после нескольких недель «спекуляций о судьбе пилотного эпизода». Источники охарактеризовали его как «неидеальный», отметив, что стиль Чжао, возможно, не совсем подходил для перезапуска. При этом Hulu по-прежнему высоко ценит франшизу «Баффи» и надеется, что ребут все же когда-нибудь состоится.

Сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил в течение семи сезонов с 1997 по 2003 год. У шоу был спин-офф «Ангел», он получил пять сезонов. Ребут «Баффи» планировали еще в 2018 году, но этот проект не получил развития. В 2022 году Сара Мишель Геллар высказывалась против ребута, но затем поддержала возможное продолжение шоу.

Расскажите друзьям