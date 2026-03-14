Моррисси объяснил отмену концерта тем, что не выспался. В этом году он не явился на треть своих шоу

Моррисси отменил концерт в Валенсии, объяснив это тем, что не смог выспаться из-за шумного городского фестиваля Las Fallas.
«После двухдневной поездки на машине Моррисси поздно вечером в среду прибыл в отель в Валенсии. Уснуть или хотя бы отдохнуть ночью было невозможно из-за шума фестиваля/громкого технопения/объявлений в мегафон», ― говорится на сайте артиста.
Отель, в котором он остановился в Валенсии, Моррисси назвал «неописуемым адом». Весь этот опыт, по словам артиста, ввел его в «кататоническое состояние», из-за которого он не смог выйти на сцену. «Мне потребуется год, чтобы восстановиться. И это еще мягко сказано», ― написал музыкант.
У Моррисси богатая история отмены концертов, но это первый раз, когда артист решил не выступать из-за недосыпа. Фанзин-сайт We Heart Music ведет подсчет шоу, которые артист отменил за всю карьеру, включая его эпоху в The Smiths. По информации портала, Моррисси не явился на 24% своих концертов (411 из 1728).
В 2026 году артист и вовсе отменил треть концертов ― 7 из 21, а в прошлом году показатель составил 50%. Все отмененные и состоявшиеся выступления этого года входят в тур в поддержку нового альбома Моррисси «Make-Up Is a Lie».