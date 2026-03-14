Умер бывший гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл

Фото: Chiaki Nozu/Getty Images

В возрасте 64 лет скончался экс-гитарист британской хэви-метал-группы Motörhead Фил Кэмпбелл. Об этом в инстаграме сообщил коллектив Phil Campbell And The Bastard Sons, где вместе с Кэмпбеллом играли его сыновья. 

«С большой скорбью мы сообщаем о смерти нашего любимого отца, Филипа Энтони Кэмпбелла, который мирно ушел из жизни прошлой ночью после долгой и мужественной борьбы в реанимации после сложной операции», ― говорится в посте. 

Уроженец Уэльса, Кэмпбелл в конце 1970-х основал хэви-метал-группу Persian Risk и провел в ней пять лет, прежде чем в 1984 году его пригласили в Motörhead после ухода гитариста Брайана Робертсона.

Кэмпбелл присоединился к Motörhead с их седьмого альбома «Orgasmatron» и стал самым долгоиграющим гитаристом в истории группы. Он провел в коллективе 31 год, до распада после смерти фронтмена Лемми в 2015-м. За это время Кэмпбелл записал с Motörhead 16 студийных альбомов и придумал риффы для таких треков, как «Deaf Forever», «Eat the Rich» и «Born to Raise Hell».

После Motörhead Кэмпбелл выпустил сольный альбом «Old Lions Still Roar» в 2019 году, а также три альбома с группой Bastard Sons. В начале этого года Phil Campbell and the Bastard Sons должны были отправиться в тур по Европе, но его отменили из-за медицинских рекомендаций Филу. 

Новость обновляется.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

