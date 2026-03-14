Умер бывший гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл

Кэмпбелл присоединился к Motörhead с их седьмого альбома «Orgasmatron» и стал самым долгоиграющим гитаристом в истории группы. Он провел в коллективе 31 год, до распада после смерти фронтмена Лемми в 2015-м. За это время Кэмпбелл записал с Motörhead 16 студийных альбомов и придумал риффы для таких треков, как «Deaf Forever», «Eat the Rich» и «Born to Raise Hell».