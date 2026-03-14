Умер философ и социолог Юрген Хабермас

В возрасте 96 лет в городе Штарнберг умер немецкий философ и социолог Юрген Хабермас. Об этом сообщило в соцсети Bluesky издательство Suhrkamp.
Хабермас — один из наиболее влиятельных политических и социальных мыслителей второй половины XX века. Он был самым известным представителем второго поколения «Франкфуртской школы» ― критической теории современного общества, разновидности неомарксизма.
Карьера мыслителя началась в 1950-х годах в Институте социальных исследований в Франкфурте-на-Майне. В 1961 году в Марбурге он защитил работу «Структурное изменение публичной сферы» и получил право преподавать в вузах. После нескольких лет в Гейдельбергском университете в 1964 году он занял кафедру философии и социологии Макса Хоркхаймера во Франкфуртском университете.
В 1971 году Хабермас переехал в Штарнберг, где до 1981 года возглавлял Институт Макса Планка по исследованию влияния науки и техники на общество. В последний год работы там он опубликовал свой главный труд — «Теорию коммуникативного действия». В 1983 году Хабермас вернулся во Франкфурт, где до выхода на пенсию в 1994 году вновь занимал кафедру философии.
В своих работах Хабермас пытался ответить на вопрос, как современное общество вообще может договариваться само с собой. Он считал, что демократия держится не только на выборах, институтах и законах, но и на публичном обсуждении, в котором люди обмениваются аргументами и пытаются прийти к разумному согласию. Отсюда выросли две его самые известные идеи: о публичной сфере — пространстве общественной дискуссии, где формируется мнение граждан, — и о коммуникативном действии, то есть общении, цель которого не победить собеседника, а понять друг друга и выработать общее решение.
Хабермас много писал о том, что современный мир перекошен в сторону инструментальной логики — когда всем начинают управлять эффективность, выгода, бюрократия, деньги и власть. Он предупреждал, что в такой системе живая общественная среда, повседневное общение и гражданская солидарность оказываются под давлением обезличенных механизмов. Это он описывал как «колонизацию жизненного мира»: сферу человеческих отношений постепенно подчиняют институты, рынки и административные системы.
Его вклад в философию и социологию обычно связывают с попыткой соединить социальную теорию, философию языка, этику и политическую мысль в одной системе. Хабермас был крупнейшим представителем второго поколения Франкфуртской школы, но при этом заметно отодвинул ее от мрачного пессимизма ранних критических теоретиков: он сохранял веру в то, что разум, спор и публичная дискуссия все еще могут работать. Большое влияние получили его идеи о дискурсивной этике и делиберативной демократии — представлении о том, что легитимность политических решений возникает не просто из факта голосования, а из открытого и рационального общественного обсуждения.