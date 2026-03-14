Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Аномальное тепло, установившееся в Москве, приведет к тому, что снег в городе растает к 12 апреля, Дню космонавтики. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 

В выходные в Москве и Центральной России будет довольно солнечно и тепло. В субботу днем температура составит от +11 до +14 градусов, в воскресенье ночью ― от -2 до +1, а в середине дня ― от +10 до +13. 

В оба дня возможны новые суточные рекорды: температурный максимум для 14 марта составляет +13,7 градуса и был установлен в 2025 году, для 15 марта +9,8 градуса ― держится с 2015 года. Накануне, 13 марта, воздух прогрелся до +14 градусов, превзойдя суточный максимум в +11,5 градуса, установленный в 2002-м.

На следующей неделе тоже обещают тепло ― днем от +8 до +11, а ночью от 0 до -3. За выходные снежный покров, высота которого на ВДНХ составляет 39 сантиметров, должен уменьшиться на 10–12 сантиметров. К концу марта снега в Москве останется не больше 10–15 сантиметров.

