В Неаполе незрячие впервые прикоснутся к скульптуре «Христос под плащаницей»

Музей капеллы Сан-Северо в Неаполе проведет 17 марта уникальную акцию. Об этом сообщает The Guardian.
Около 80 незрячих и слабовидящих людей смогут прикоснуться к величайшим скульптурным шедеврам эпохи барокко, включая знаменитого «Христа под плащаницей» работы Джузеппе Санмартино.
На один день защитные ограждения будут сняты. Посетители в латексных перчатках смогут исследовать пальцами тончайшую резьбу мрамора, чтобы ощутить прозрачность каменной ткани, под которой, по словам гидов, «пульсируют вены».
Инициатива под названием «La meraviglia a portata di mano» («Чудо в пределах досягаемости») организована музеем совместно с Итальянским союзом слепых и слабовидящих. Проведут экскурсию гиды с нарушениями зрения, что станет частью стратегии по созданию инклюзивного пространства.
«Искусство не должно быть привилегией одних лишь глаз. Такие проекты утверждают, что красота принадлежит всем. Она способна течь через руки и достигать сердца», — отметили в союзе.