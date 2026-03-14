Румынскую песню для «Евровидения» обвинили в романтизации удушения во время секса

«Война миров» с Айс Кьюбом стала триумфатором антипремии «Золотая малина»
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
В Швеции прошел самый глубокий подземный марафон
Адам Сэндлер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes
Мошенники начали использовать ИИ для вымогательства у владельцев потерявшихся животных
Розамунд Пайк рассказала, как фильм «Doom» едва не разрушил ее карьеру
Гитару Дэвида Гилмора из Pink Floyd продали на аукционе за 14,6 миллиона долларов
Журналисты Reuters заявили, что узнали настоящее имя Бэнкси
Hulu показал трейлер комедии «Pizza Movie» с Гейтеном Матараццо
Спин-офф «Йеллоустоуна» «Маршалы» продлили на второй сезон спустя 12 дней после премьеры
Умерла актриса Джейн Лапотер из сериалов «Корона» и «Аббатство Даунтон»
Кинотеатр в США выпустит ведерко для попкорна в виде сумочки из «Дьявол носит Prada-2»
SMM-редактор «Афиши Daily» и вокалист группы «Гафт» обсудят творчество и кризис среднего возраста
«У меня очень плохое предчувствие»: вышел трейлер нового хоррор-сериала братьев Даффер
Звезда драмы «Голос Хинд Раджаб» не сможет посетить «Оскар» из‑за запрета на въезд палестинцев в США
Работодателя могут оштрафовать за подглядывание в компьютеры сотрудников
Китаец подготовил тещу к первому полету. Он разместил на чемодане QR-код и просьбу о помощи
Брэдли Купер намерен срежиссировать приквел «Одиннадцати друзей Оушена»
Найдены два утерянных эпизода «Доктора Кто» 1960-х годов
Автор песен к «Эйфории» Labrinth заявил об уходе из индустрии и послал к черту шоу HBO
Стоимость Nintendo за неделю выросла на 14 млрд долларов из‑за новой игры Pokémon
Жители Москвы и Петербурга стали искать Wi-Fi на картах в четыре раза чаще в 2026 году
Умер рэпер DopeVvs — экс-участник объединения Benzo Gang
Сергей Безруков пообещал не «строить молниеносно что‑то новое» на первой встрече с труппой МХАТа
Дуэт «БИС» объявил о воссоединении спустя 16 лет
В 2026 году пройдет первый Кубок мира по гонкам спермы
В МФТИ посоветовали жителям Москвы ориентироваться по солнцу и звездам из‑за отключения связи
Темой «Архстояния Детского» в 2026 году станет «Время резиновое»

Румынскую песню для «Евровидения» обвинили в романтизации удушения во время секса

Афиша Daily
Фото: Eurovision

Песня для «Евровидения» румынской участницы Александры Кэпэцэнеску под названием «Choke Me» («Задуши меня») вызвала резкую критику со стороны правозащитников и медиков. Об этом сообщает The Guardian.

По их мнению, трек, где фраза «задуши меня» повторяется 30 раз, романтизирует эротическое удушение — практику, которая может привести к инвалидности и смерти.

Клэр МакГлинн, профессор права Даремского университета, назвала выбор песни «безрассудной нормализацией опасной практики» и «игрой с жизнями молодых женщин», указав на медицинские данные о повреждениях мозга при частом удушении.

Фанаты песенного конкурса призывают дисквалифицировать песню или изменить текст, а в соцсетях набирает силу кампания против трека. Создатели песни защищают ее, утверждая, что речь идет о метафоре сильных эмоций и внутренней борьбы.

Однако критики отмечают, что подобная тематика становится трендом благодаря порнокультуре и несет реальные риски. Исследования показали, что у женщин, которых неоднократно «душили» во время секса, происходят изменения в головном мозге, в том числе появляются маркеры повреждения мозга и нарушения в работе полушарий мозга, связанные с депрессией и тревожностью.

Расскажите друзьям