«Война миров» с Айс Кьюбом стала триумфатором антипремии «Золотая малина»

Фото: Universal Pictures

46-я церемония вручения антипремии «Золотая малина» назвала «победителей».

Абсолютным лидером по числу наград стал научно-фантастический боевик «Война миров» с Айс Кьюбом в главной роли, получивший «призы» в пяти категориях, включая худший фильм и худшую мужскую роль.

Айс Кьюб обошел в актерской номинации Джареда Лето («Трон: Арес»), Дэйва Батисту («В потерянных землях») и Скотта Иствуда («Alarum»). Фильм также отметили за худшую режиссуру, сценарий и как худший ремейк/сиквел.

Полный список победителей:

  • Худший фильм: «Война миров»
  • Худший актер: Айс Кьюб, «Война миров»
  • Худшая актриса: Ребел Уилсон, «Шпионская свадьба»
  • Худшая актриса второго плана: Скарлет Роз Сталлоне, «Стрелки»
  • Худший актёр второго плана: все семь компьютерных гномов в «Белоснежке»
  • Худший сиквел, приквел, ремейк: «Война миров»
  • Худший режиссер: Рич Ли, «Война миров»
  • Худший сценарий: «Война миров»
  • Награда за искупление: Кейт Хадсон, «Мелодия их мечты» 
