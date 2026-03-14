Розамунд Пайк рассказала, как фильм «Doom» едва не разрушил ее карьеру

Фото: Metrol Technology

Звезда «Исчезнувшей» Розамунд Пайк призналась, что съемки в боевике «Doom» (2005) стали для нее настолько провальным опытом, что она чудом осталась в профессии.

В интервью подкасту How To Fail With Elizabeth Day актриса вспомнила, как после работы над исторической драмой «Гордость и предубеждение» оказалась совершенно не готова к участию в масштабном экшене с Дуэйном Джонсоном и Карлом Урбаном.

«Я была не в своей тарелке, не в своей лиге, не в своей стихии. Там были мачо-парни, на площадке стояли гантели, а оружие фанаты воспринимали как священные реликвии», — сказала она.

Фильм, основанный на культовой видеоигре, провалился в прокате и был разгромлен критиками. По словам актрисы, лента стала «катастрофой», и она до сих пор удивляется, что ее карьера пережила этот удар.

